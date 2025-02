25-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

HEUFURT – LKR. RHÖN-GRABFELD – Seit Freitagmorgen wird der 25-jährige Nicolas R. vermisst. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei Mellrichstadt nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt wurde Nicolas R. am Sonntagabend im Elternhaus in der Straße „Höhenweg“ gesehen. Am Freitag meldeten ihn seine Eltern bei der Polizei als vermisst. Der genaue Zeitpunkt seines Verschwindens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der junge Mann bislang nicht gefunden werden.

Personenbeschreibung:

175 cm groß

Schlanke Statur

Braune Haare

Trägt vermutlich eine Brille

Bekleidung: Dunkelblaue Bomberjacke, weinrote Strickmütze, dunkelbraune Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer Nicolas R. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09776/8060 bei der Polizei Mellrichstadt zu melden.