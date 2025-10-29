25 Jahre freiwillig aktiv für Menschen mit Behinderung
Zwei freiwillige Mitarbeiter erzählen von ihrem Einsatz bei den Offenen Hilfen
SCHWEINFURT – Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt ehrten kürzlich zwei ihrer freiwilligen Mitarbeiter, Ingrid Lauer und Reiner Rauschmann, für ihr über 25-jähriges ehrenamtliches Engagement. Die rund 180 Freiwilligen sind das „wichtigste Standbein“ der Offenen Hilfen und ermöglichen Menschen mit Behinderung soziale Teilhabe und entlasten deren Angehörige.
Rita Weber, Leiterin der Offenen Hilfen, würdigte das Engagement als „unschätzbare Hilfe“ und zeugend von einer „bemerkenswerten Haltung“. Martin Groove, Geschäftsführer der Lebenshilfe Schweinfurt, bedankte sich für die praktische Ermöglichung der sozialen Teilhabe.
Geehrte Mitarbeiter im Detail:
- Reiner Rauschmann (63 Jahre): Seit Juli 2000 aktiv, nebenberuflich als Pflegehelfer in der Schule am Bach tätig. Er begleitet aktuell drei Menschen mit Behinderung individuell. Ihn motiviert die klare Antwort: „Weil ich es gern mache.“
- Er begleitet unter anderem den 32-jährigen Maximilian Müller, der die gemeinsamen Ausflüge liebt und die Akustik und Orgelmusik bei Kirchenbesuchen genießt.
- Ingrid Lauer (71 Jahre): Seit 25 Jahren dabei, beschreibt ihre Arbeit als „schöne Zeit mit einer Freundin“.
- Sie unterstützt die 75-jährige Elisabeth Pfennig bei Gängen und Einkäufen in der Stadt, wobei über die Jahre ein starkes gegenseitiges Vertrauen entstanden ist.
Die freiwilligen Helfer der Offenen Hilfen unterstützen gegen eine Aufwandsentschädigung von aktuell 9 € pro Stunde.
