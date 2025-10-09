25 Jahre Gruppenreise ans Tote Meer
Im Jahr 2026 feiert die Selbsthilfegruppe für Neurodermitis, Psoriasis und Vitiligo Ostheim /Rhön ein bedeutendes Jubiläum
OSTHEIM/RHÖN – Die Gruppenreise der Selbsthilfegruppe Ostheim an das Tote Meer feiert ihr 25-jähriges Bestehen und hat sich von einer Rhöner Initiative zu einem bundesweiten und internationalen Angebot entwickelt. Die Reise, die Erholung und positive Heilungserfolge für Haut und Seele bietet, startet am 9. Mai 2026 ab Frankfurt. Seit vielen Jahren nehmen auch Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz und Prag teil.
Im Mittelpunkt der Klimareise steht der wertvolle Austausch unter Betroffenen sowie die Erholung. Die Reise bietet verschiedene Buchungsoptionen von 8, 14, 21 oder 28 Tagen an. Zudem werden Ausflüge zu historischen Stätten in Jordanien angeboten. Für austherapierte Patienten besteht unter Umständen die Möglichkeit der Kostenübernahme durch die Krankenkasse.
Für diese Reise gibt es besondere Konditionen. Weitere Informationen und eine persönliche Beratung erhalten Interessierte bei Margitta Heß unter der Telefonnummer 09778 29711. Alternativ kann Kontakt über die E-Mail-Adresse shgostheim@googlemail.com aufgenommen werden. Weitere Details sind auch auf der Internetseite der Selbsthilfegruppe unter www.shgostheim.de verfügbar.
