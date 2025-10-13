Auto IU

25 und 40 Jahre Sparkasse: Langjährige Mitarbeitende für ihr Engagement geehrt

13. Oktober 2025Letztes Update 13. Oktober 2025
Das zeigt die Jubilare mit (vordere Reihe von links): Vorstandsvorsitzenden Peter Schleich mit Vorstandsmitglied Andreas Linder und den Vorstandsmitgliedern Berthold Stahl und Roberto Nernosi (1. Reihe rechts außen) sowie der Vorsitzenden des Personalrats Beate Giebfried (2. Reihe links) - Foto Monika Bischof
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge hat am 7. Oktober 2025 im Rahmen eines festlichen Abends 23 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue und ihr Engagement geehrt. Die Jubilare repräsentieren zusammen eine beeindruckende Zugehörigkeit von 810 Jahren zur Sparkasse, wobei die Ehrungen für 25, 40 und sogar 50 Jahre Dienstzeit erfolgten. Vorstandsvorsitzender Peter Schleich hob die Loyalität, das Engagement und die Identifikation der Jubilare mit den Werten der Sparkasse als Fundament des Erfolgs hervor.

Personalratsvorsitzende Beate Giebfried, die selbst zu den 40-jährigen Jubilaren zählte, betonte in ihrer Ansprache die Fachkompetenz und hohe Motivation der Geehrten. Sie bezeichnete deren Erfahrung und Loyalität als unverzichtbare Säulen der Sparkasse.

Die Jubilare erhielten Urkunden und Geschenke als Anerkennung.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

50 Jahre Dienstzugehörigkeit:

Dein Ding
Krapfenschmaus 2025
  • Barbara Reitz

40 Jahre Dienstjubiläum:

  • Ulla Willacker
  • Brigitte Gierl
  • Angelika Müller
  • Ansgar Meinersmann
  • Oliver Fesser
  • Anja Dürr
  • Beate Giebfried
  • Harald Schneider
  • Uwe Thaumüller
  • Peter Will
  • Werner Hoyer
  • Dieter Römmert
  • Stephan Weth
  • Daniela Gündling

25 Jahre Dienstjubiläum:

  • Kirstin Eickhoff
  • Andrea Rudolph
  • Bernd Keller
  • Sonja Gerlach
  • Sebastian Fambach
  • Mario Müller
  • Philipp Thein
  • Anja Muck

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. Oktober 2025Letztes Update 13. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)