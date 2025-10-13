25 und 40 Jahre Sparkasse: Langjährige Mitarbeitende für ihr Engagement geehrt
SCHWEINFURT – Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge hat am 7. Oktober 2025 im Rahmen eines festlichen Abends 23 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue und ihr Engagement geehrt. Die Jubilare repräsentieren zusammen eine beeindruckende Zugehörigkeit von 810 Jahren zur Sparkasse, wobei die Ehrungen für 25, 40 und sogar 50 Jahre Dienstzeit erfolgten. Vorstandsvorsitzender Peter Schleich hob die Loyalität, das Engagement und die Identifikation der Jubilare mit den Werten der Sparkasse als Fundament des Erfolgs hervor.
Personalratsvorsitzende Beate Giebfried, die selbst zu den 40-jährigen Jubilaren zählte, betonte in ihrer Ansprache die Fachkompetenz und hohe Motivation der Geehrten. Sie bezeichnete deren Erfahrung und Loyalität als unverzichtbare Säulen der Sparkasse.
Die Jubilare erhielten Urkunden und Geschenke als Anerkennung.
Geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
50 Jahre Dienstzugehörigkeit:
- Barbara Reitz
40 Jahre Dienstjubiläum:
- Ulla Willacker
- Brigitte Gierl
- Angelika Müller
- Ansgar Meinersmann
- Oliver Fesser
- Anja Dürr
- Beate Giebfried
- Harald Schneider
- Uwe Thaumüller
- Peter Will
- Werner Hoyer
- Dieter Römmert
- Stephan Weth
- Daniela Gündling
25 Jahre Dienstjubiläum:
- Kirstin Eickhoff
- Andrea Rudolph
- Bernd Keller
- Sonja Gerlach
- Sebastian Fambach
- Mario Müller
- Philipp Thein
- Anja Muck
