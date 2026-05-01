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26. Bad Kissinger Diabetestag: Auftakt der Gesundheitswochen im Rossini-Saal

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
26. Bad Kissinger Diabetestag: Auftakt der Gesundheitswochen im Rossini-Saal
Beim Diabetestag 2025: (von links hinten) Dr. Ursula Odenthal, Diabetologin Praxisteam Künzell, Beathe Rothenbucher, Diabetesberaterin, Christiane Schmeisl, Schriftführerin des Diabetes Forum, (vorne von links) Dr. med. Gerhard-W. Schmeisl, Vorsitzender des Diabetes Forum, Stefanie Maessen, Wirtschaftsförderung Stadt Bad Kissingen. Foto Dr. Thomas Weiß
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BAD KISSINGEN – Mit einem umfassenden Informationstag starten am Samstag, den 2. Mai 2026, die Bad Kissinger Gesundheitswochen. Von 09:15 bis 14:00 Uhr verwandelt sich der Rossini-Saal im Arkadenbau in eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige und medizinisches Fachpersonal.

Die Eröffnung erfolgt durch Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel gemeinsam mit Dr. med. Gerhard-W. Schmeisl (Diabetes Forum Bad Kissingen e.V.) und Johannes Kiep (AOK Schweinfurt). Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist kostenfrei.

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Experten informieren den Vormittag über aktuelle Entwicklungen und Therapiemöglichkeiten:

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  • 09:15 Uhr: Schmerz ade?! – Neue Wege bei diabetischer Polyneuropathie

  • 09:50 Uhr: Diabetes und Krebs – Wichtige Vorsorgeuntersuchungen

  • 11:15 Uhr: Fit durch Sport: Tipps für den Alltag

  • 12:00 Uhr: Technik-Update: Insulinpumpen und Sensoren

  • 12:30 Uhr: Der diabetische Fuß: Nervenschäden und Durchblutungsstörungen

Kostenlose Gesundheitschecks

Neben den theoretischen Informationen bietet der Diabetestag auch praktische Unterstützung. Besucher können vor Ort verschiedene kostenfreie Checks in Anspruch nehmen, darunter:

  • Blutzuckermessungen

  • Fußdruckmessungen

  • UCAR-Tests

Weitere Details zum Programm und den weiteren Terminen der Gesundheitswochen finden Interessierte online unter gesundheitswochen.badkissingen.de.

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