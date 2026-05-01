26. Bad Kissinger Diabetestag: Auftakt der Gesundheitswochen im Rossini-Saal
BAD KISSINGEN – Mit einem umfassenden Informationstag starten am Samstag, den 2. Mai 2026, die Bad Kissinger Gesundheitswochen. Von 09:15 bis 14:00 Uhr verwandelt sich der Rossini-Saal im Arkadenbau in eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige und medizinisches Fachpersonal.
Die Eröffnung erfolgt durch Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel gemeinsam mit Dr. med. Gerhard-W. Schmeisl (Diabetes Forum Bad Kissingen e.V.) und Johannes Kiep (AOK Schweinfurt). Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist kostenfrei.
Fachvorträge im Überblick
Experten informieren den Vormittag über aktuelle Entwicklungen und Therapiemöglichkeiten:
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09:15 Uhr: Schmerz ade?! – Neue Wege bei diabetischer Polyneuropathie
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09:50 Uhr: Diabetes und Krebs – Wichtige Vorsorgeuntersuchungen
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11:15 Uhr: Fit durch Sport: Tipps für den Alltag
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12:00 Uhr: Technik-Update: Insulinpumpen und Sensoren
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12:30 Uhr: Der diabetische Fuß: Nervenschäden und Durchblutungsstörungen
Kostenlose Gesundheitschecks
Neben den theoretischen Informationen bietet der Diabetestag auch praktische Unterstützung. Besucher können vor Ort verschiedene kostenfreie Checks in Anspruch nehmen, darunter:
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Blutzuckermessungen
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Fußdruckmessungen
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UCAR-Tests
Weitere Details zum Programm und den weiteren Terminen der Gesundheitswochen finden Interessierte online unter gesundheitswochen.badkissingen.de.
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