26-Jähriger in Untersuchungshaft: Gestohlener Pkw mit gefälschten Dokumenten

THEILHEIM – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag auf der A3 bei THEILHEIM haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried einen gestohlenen Pkw sichergestellt.

Der 26-jährige Fahrer des Wagens händigte den Beamten mehrere gefälschte Dokumente aus, darunter auch einen gefälschten Führerschein. Zudem stellte sich bei einer Überprüfung heraus, dass der von ihm gesteuerte Peugeot zur Fahndung als gestohlen ausgeschrieben war.

Die Kontrolle fand gegen 14:40 Uhr auf dem Parkplatz Sandgraben Süd statt. Der Peugeot war in Richtung Passau unterwegs, als er ins Visier der Beamten geriet. Die Fälschungen und die Herkunft des Fahrzeugs führten noch vor Ort zur Festnahme des Mannes.

Am darauffolgenden Mittwochnachmittag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei. Der 26-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.