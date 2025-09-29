2,66 Promille auf dem Fahrrad? – Da haut es einen schonmal um…

WIESENTHEID – Am Sonntagabend wurde der Polizeiinspektion Kitzingen über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein gestürzter Radfahrer auf der Staatstraße 2420 mitgeteilt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 34-jährige Mann ohne Fremdverschulden die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Der Rettungsdient versorgte den Leichtverletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Zweiradfahrers.

Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von 2,66 Promille ergab ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Den Radfahrer erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.