27.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

GEISELWIND – Am Samstagmittag befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel Meriva die Straße von Wasserberndorf kommend in Fahrtrichtung Geiselwind.

Hinter ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt der Fahrer eines Opel Astra. Die Vorausfahrende bremste aufgrund des Abbiegevorgangs eines Dritten vor ihr ab, woraufhin der Fahrer des Opel Astra diesen Bremsvorgang zu spät bemerkte und daraufhin mit seiner Front in das Heck der Opel Meriva Fahrerin fuhr. Die beiden Insassen des Opel Meriva wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An dem Opel Meriva entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 7500.- Euro. Dieser war weiterhin fahrbereit.

In dem Fahrzeug des Unfallverursachers befanden sich insgesamt drei Personen, wobei darin eine leicht verletzt wurde und sich im Anschluss selbstständig in medizinische Behandlung begab. An dem Opel Astra entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro und war nicht mehr fahrbereit.

Außerdem wurden die örtlichen Wehren zum Abbinden von Betriebsstoffen und für Verkehrsmaßnahmen hinzugezogen.