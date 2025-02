27-Jähriger bei Zusammenstoß tödlich verletzt – Unfallverursacher flüchtet

SCHWEINFURT – Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Bundesstraße 303 und der Franz-Schubert-Straße flüchtete der Unfallfahrer zunächst von der Unfallstelle. Die Polizei Schweinfurt konnte den stark alkoholisierten Mann jedoch kurz darauf an seiner Wohnanschrift festnehmen. Für den Unfallgegner, einen 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Schweinfurt, kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend um 21:32 Uhr, als ein 34-jähriger Peugeot-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel überfuhr und frontal mit einem Opel Corsa kollidierte. Der Aufprall war so heftig, dass der Opel gegen eine Straßenlaterne geschleudert wurde und sich anschließend mehrfach überschlug. Die Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeugwrack und brachten ihn umgehend in eine Klinik, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag.

Der Unfallverursacher flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch nach einer kurzen Fahndung von der Polizei an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Um die genaue Blutalkoholkonzentration festzustellen, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei Schweinfurt führt nun umfassende Ermittlungen durch, um den genauen Ablauf des tragischen Unfalls zu rekonstruieren.

Der 34-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Tötung bei einem Verkehrsunfall, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort strafrechtlich verantworten.