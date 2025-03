27-Jähriger sprüht mit Pfefferspray in Bar – Sechs Gäste leicht verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Ein 27-Jähriger sorgte am frühen Samstagmorgen für einen Polizeieinsatz in einer Bar in der Innenstadt. Der Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Dem aktuellen Sachstand nach befand sich der 27-Jährige gegen 04:30 Uhr in der Bar in der Wermbachstraße, als er unvermittelt mit Pfefferspray um sich sprühte. Laut Zeugen bedrohte er zudem eine weibliche Gästin mit einem Klappmesser. Mehrere Streifenwagen der Aschaffenburger Polizei waren schnell vor Ort und konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Das Klappmesser sowie das Pfefferspray wurden sichergestellt.

Sechs der anwesenden Gäste erlitten durch das Pfefferspray eine Atemwegreizung. Eine medizinische Behandlung durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst war jedoch nicht notwendig.

Der 27-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo nach einer Blutentnahme seine Entlassung erfolgte. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.