28-Jährige zeigt Polizisten vor dem Gerichtsgebäude den Mittelfinger – Das fand dieser nicht lustig…
BAD KISSINGEN – Zwei Beamte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck sind am Mittwochvormittag im Stadtgebiet von Bad Kissingen von einer 28-jährigen Autofahrerin beleidigt worden. Die Frau zeigte den Polizisten den Mittelfinger und stieß Beleidigungen aus, als diese das Gerichtsgebäude verließen. Die örtlich zuständige Polizei Bad Kissingen nahm daraufhin eine Anzeige wegen Beleidigung auf.
Der Vorfall ereignete sich gegen 10:38 Uhr in der Maxstraße. Die beiden Polizisten wurden aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug heraus von der 28-jährigen deutsch-kasachischen Fahrerin massiv beleidigt.
Gegen die junge Frau wurde nun eine Anzeige wegen Beleidigung erstattet. Der abschließende Satz des Berichts merkt humorvoll an, dass sich die Beschuldigte und die Beamten „demnächst wieder vor Gericht treffen“ könnten.
