28-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Pkw vor der Polizei – Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

WERNECK – Ein 28-jähriger mutmaßlicher Autodieb hat sich am Dienstagvormittag eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Fahrer eines gestohlenen Fiat 500 versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen, gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer und verursachte schließlich einen Frontalzusammenstoß mit einem Polizeifahrzeug.

Gegen 11:50 Uhr entdeckten Beamte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck an der A7-Anschlussstelle Hammelburg den als gestohlen gemeldeten Kleinwagen. Als der Wagen einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete der Fahrer – ein 28-jähriger Bulgare aus dem Raum Markt Schwaben – mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Auf der A7 beschleunigte der Tatverdächtige auf bis zu 200 km/h, nutzte unerlaubt den Standstreifen und überholte mehrfach rechts. Auch nach dem Wechsel auf die A70 setzte er seine Flucht fort. In Höhe der Anschlussstelle Werneck verließ er die Autobahn und raste weiter in Richtung Ortsgebiet, wobei es laut ersten Erkenntnissen zur Gefährdung eines Lkw kam.

Ein erstes Polizeifahrzeug versuchte, den Wagen zu stoppen, wurde jedoch beim Ausweichmanöver des Flüchtenden an der linken Seite gerammt. In der Otto-Hahn-Straße endete die Fahrt schließlich nach einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Dienstfahrzeug. Dabei wurden der Tatverdächtige sowie drei Polizeibeamte leicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried bittet Zeuginnen und Zeugen – insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die rasante Flucht gefährdet wurden – sich unter der Telefonnummer 09302 / 910-0 zu melden.