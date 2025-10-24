Auto IU

28-Jähriger mit total gefälschtem Führerschein unterwegs

24. Oktober 2025Letztes Update 24. Oktober 2025
Foto: 2fly4
MELLRICHSTADT – Am Donnerstagmorgen gegen 09:20 Uhr kontrollierte die Polizei Mellrichstadt in der Weimarer Straße den Fahrer eines VW Touran. Der 28-jährige Brasilianer wies sich mit einem gefälschten norwegischen Führerschein aus, was die Beamten schnell als Totalfälschung enttarnten.

Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Der junge Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

