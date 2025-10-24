Auto IU
28-Jähriger mit total gefälschtem Führerschein unterwegs
MELLRICHSTADT – Am Donnerstagmorgen gegen 09:20 Uhr kontrollierte die Polizei Mellrichstadt in der Weimarer Straße den Fahrer eines VW Touran. Der 28-jährige Brasilianer wies sich mit einem gefälschten norwegischen Führerschein aus, was die Beamten schnell als Totalfälschung enttarnten.
Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Der junge Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!