29-Jähriger beschädigt im psychischen Ausnahmezustand 25 geparkte Pkw

EBERN, LKR. HASSBERGE – In einem offensichtlich akuten psychischen Ausnahmezustand hat am Freitagmittag ein 29-Jähriger 25 geparkte Fahrzeuge mit einem Feuerlöscher beschädigt. Der Tatverdächtige begab sich anschließend selbst zur Polizeiinspektion Ebern. Die Polizei bittet die geschädigten Fahrzeugbesitzer, sich bei der Polizei zu melden.

Bei der Polizei ging gegen 15:00 Uhr die Mitteilung über einen randalierenden Mann in der Straße „An der Eiswiese“ ein. Einer schnell vor Ort eintreffenden Streife der Polizeiinspektion Ebern schilderte ein Zeuge, dass ein Mann ohne erkennbaren Grund mit einem Feuerlöscher auf mehrere geparkte Fahrzeuge eingeschlagen hatte. Kurze Zeit später stellte sich der 29-Jährige selbst bei der Polizeiinspektion Ebern. Sein Verhalten machte sehr schnell deutlich, dass er sich in einem akuten psychischen Ausnahmezustand befand. Aufgrund der bestehenden Fremdgefahr brachte ihn die Polizei in einem psychiatrischen Krankenhaus unter.

Bislang konnten an 25 Fahrzeugen Beschädigungen festgestellt werden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 29-Jährige noch weitere Fahrzeuge beschädigt hat, bittet die Polizei mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Tel. 09531/942-0 entgegen.