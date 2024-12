3.000 Euro Schaden durch Kratzer auf ganzer Fahrzeuglänge – Gibt es Zeugen in der Hermann-Barthel-Straße?

SCHWEINFURT, HERMANN-BARTHEL-STRAßE – In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagmittag wurde ein schwarzer Hyundai i30, der in einer Tiefgarage in der Hermann-Barthel-Straße abgestellt war, von einem unbekannten Täter beschädigt.

Über die gesamte Fahrzeuglänge auf der linken Seite zieht sich nun ein Kratzer, dessen Schaden auf etwa 3000 Euro geschätzt wird.

Bisher gibt es keine Hinweise auf den Täter. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder die Tatzeit eingrenzen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Sachbearbeiter der Polizei zu melden.