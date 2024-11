3. Forum Endlagersuche – Asketa vertritt die Zwischenlagergemeinden

WÜRZBURG – 3. Forum Endlagersuche diskutiert Fortschritte und Herausforderungen

Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland kamen beim 3. Forum Endlagersuche in Würzburg zusammen, um über den Stand der Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle zu beraten. Bürgermeister Christian Keller vertrat als Teil der Delegation der Arbeitsgemeinschaft der Standortgemeinden kerntechnischer Anlagen (ASKETA) die Gemeinde Grafenrheinfeld bei der zweitägigen Veranstaltung.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) informierte über den aktuellen Fortschritt im Auswahlverfahren. Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft sowie der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) und des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) diskutierten den komplexen Prozess und beantworteten Fragen aus der Teilnehmerschaft.

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus anderen Zwischenlagerstandorten, wie Karola Voß (Ahaus), Josef Klaus (Niederaichbach), Dieter Neubauer (Markt Essenbach) und Stefan Martus (Philippsburg), betonten die Belastungen, die mit der langjährigen Lagerung radioaktiver Abfälle verbunden sind.

Bürgermeister Christian Keller unterstrich die Dringlichkeit, die Endlagersuche zu beschleunigen:

„Die Zwischenlagerung ist nur eine Übergangslösung. Wir drängen darauf, den äußerst komplexen Prozess zu straffen und die Suche nach einem Endlager möglichst zügig abzuschließen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass diese Aufgabe auch in diesem Jahrhundert weiterhin die Standortgemeinden belastet.“

Er versicherte, dass Grafenrheinfeld weiterhin aktiv an der Diskussion teilnehmen werde, um eine gerechte und umsetzbare Lösung zu finden. Die ASKETA stehe zudem in engem Austausch mit den Bundestagsfraktionen. Mit CDU/CSU und SPD fanden bereits Gespräche in Berlin statt, während Termine mit den Grünen und der FDP in Planung sind. „Die zugesagte Unterstützung ist ein wichtiger Schritt, für den wir sehr dankbar sind“, betonte Keller abschließend.



powered by Newsallianz Schweinfurt