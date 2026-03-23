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3. Heimsieg in Serie: Medikamente per Klick Bamberg Baskets besiegen Leimen

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Foto: Medikamente per Klick Bamberg Baskets
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BAMBERG – Die Medikamente per Klick Bamberg Baskets haben am 19. Spieltag der Toyota 2. Damen Basketball Bundesliga ihre Erfolgsserie in der heimischen Graf-Stauffenberg-Halle ausgebaut. Vor 507 Zuschauern feierte das Team von Head Coach Samuel Gloser einen 53:36-Erfolg gegen die KuSG Leimen und sicherte sich damit den zehnten Saisonsieg.

Nach Siegen gegen Bad Homburg und Dillingen behielten die Bambergerinnen auch gegen die seit zwölf Spielen sieglosen Gäste die Oberhand. Zur Halbzeit gestaltete sich die Partie beim Stand von 22:21 noch ausgeglichen, bevor sich die Gastgeberinnen nach der Pause entscheidend absetzen konnten. Durch diesen Erfolg klettert Bamberg in der Tabelle der Süd-Gruppe auf den sechsten Rang und zieht an der Reserve des USC Freiburg vorbei.

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Mit diesem Sieg ist der vorzeitige Klassenerhalt für die Baskets in greifbare Nähe gerückt. Rein rechnerisch besteht zwar noch eine minimale Chance auf die Playdown-Runde, falls Bamberg alle drei verbleibenden Spiele verliert und Mainz gleichzeitig eine Siegesserie mit hoher Punktedifferenz startet. Angesichts der aktuellen Formkurve gilt der Verbleib in der Liga jedoch als so gut wie sicher.

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