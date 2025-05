3-Jährige macht sich alleine zwei Kilometer auf die Wanderschaft

GEMÜNDEN AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Ein Mitarbeiter des Bauhofs bemerkte am Donnerstag gegen 12:00 Uhr ein kleines, allein auf dem Gelände des Freibades unterwegsendes Mädchen und verständigte die Polizei. Kurz darauf traf die Mutter ein und nahm ihr Kind erleichtert in die Arme.

Die 3-jährige war offenbar unbemerkt von ihrem etwa zwei Kilometer entfernten Zuhause ausgebüchst. Auf ihrem Weg zum Freibad überquerte das Mädchen zweimal die Fränkische Saale und gelangte durch das geöffnete Tor auf das Gelände.