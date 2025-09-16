3. Klimakonferenz in den Haßbergen
HASSFURT – Unter dem Motto „Energieversorgung und Beteiligung – Mehrwert der Klimaneutralität“ findet am Freitag, den 17. Oktober, die 3. Klimakonferenz des Landkreises Haßberge statt. Thomas Ranft, bekannter Wetterexperte und ARD-Moderator, konnte für die Keynote der Veranstaltung gewonnen werden.
Programm und Inhalte
Die Konferenz findet von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Ganztagesstätte „Silberfisch“ des Schulzentrums Haßfurt im Dürerweg 24 statt. In seinem Vortrag „(Klima)Wandel gestalten – Chancen für eine lebenswerte Zukunft“ wird Thomas Ranft Möglichkeiten aufzeigen, wie mit den Herausforderungen unserer Zeit umgegangen werden kann und Einblicke in positive Entwicklungen geben. Darüber hinaus erwarten die Teilnehmenden weitere Fachvorträge zu Themen wie Stromversorgung, Wärmewende und Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. Prof. Dr. Fabian Scheller von der Technischen Hochschule Würzburg wird über Batteriespeicher sprechen, und Norbert Zösch vom Stadtwerk Haßfurt über die kommunale Wärmeplanung. Zudem wird das Klimafolgenanpassungskonzept des Landkreises vorgestellt, und an den Infoständen des Infomarktes kann man sich über Angebote zum Klimaschutz in der Region informieren.
Einladung und weitere Veranstaltungen
Landrat Wilhelm Schneider lädt alle Bürgerinnen, Bürger, Verwaltungen und Unternehmen herzlich dazu ein, die Klimakonferenz zu besuchen und ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenfrei und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Um Anmeldung auf der Webseite des Landratsamtes wird gebeten. Die Veranstaltung ist Teil der Bayerischen Klimawoche 2025. Ergänzend dazu finden im Landkreis Haßberge erstmalig die Erlebniswochen Zukunftsklima statt, die vom 19. September bis 25. Oktober andauern. Das Programm bietet unter anderem Exkursionen, Kinoabende und Beratungen zum Thema Erneuerbare Energien.
Weitere Informationen zur Klimakonferenz sowie das Anmeldeformular finden Sie unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.hassberge.de%2Flandkreis-hassberge%2Fklima%2Fveranstaltungen.html. Informationen zu den Erlebniswochen gibt es unter www.regionalmanagement-hassberge.de/aktionsmonat/.
