30.000 Euro Schaden und zwei verletze Personen

WÜRZBURG/GROMBÜHL – Am Sonntagvormittag, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Mercedes GLA den Stadtring Nord stadtauswärts in Fahrtrichtung Veitshöchheim.

An der Gabelung zur B27/stadteinwärts geriet der Fahrer vermeintlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts auf eine dortige Verkehrsinsel. Infolgedessen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Mercedes und prallte gegen eine Leitplanke und anschließend gegen einen Lichtmast. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lichtmast aus seiner Verankerung gerissen und verkeilte sich in die Fahrzeugfront des Mercedes. Der Fahrer und seine 71-jährige Beifahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt und in ein Würzburger Krankenhaus verbracht.

An der Unfallörtlichkeit war eine Zusammenarbeit von Kräften der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, der Berufsfeuerwehr Würzburg, des Bayerischen Roten Kreuzes, des Tiefbauamts, der Stadtreiniger und der Mainfranken Netze erforderlich. Der Stadtring musste in der Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt und zeitgleich der Verkehr umgeleitet werden. F

olglich kam es zur Verkehrsbehinderung. Nach erfolgter Unfallaufnahme sowie Abschleppung und Reinigung der Unfallstelle konnte der Verkehr nach über drei Stunden durch die Polizei wieder freigegeben werden. Der entstandene Eigen- und Fremdschaden wird insgesamt auf knapp über 30.000 Euro geschätzt.