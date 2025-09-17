30.000 Euro Schaden: Versehen führt zu Brand im Keller

WÜRZBURG/HEUCHELHOF – Als am 16.09.2025, gegen 11.15 Uhr, eine 74-jährige Frau aus dem Moskauer Ring etwas in der hauseigenen Sauna des Reihenhauses abstellte, schaltete sie neben dem Licht vermutlich auch die Sauna an.

Im Zuge dessen gerieten die darin gelagerten Gegenstände in Brand und das Feuer breitete sich auch auf umliegende Objekte aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand jedoch ein Sachschaden von 30.000 €.

Verletzt wurde zum Glück niemand und das Haus bleibt bewohnbar.