30-Jährige wird vom eigenen Auto mitgeschleift und schwer verletzt
SCHOLLBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagvormittag erlitt eine 30-jährige Frau schwere Verletzungen, nachdem sie in der Brunnenstraße von ihrem eigenen PKW mitgeschleift und vermutlich mindestens einmal überrollt wurde. Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt zur genauen Unfallursache.
Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Frau ihren streikenden VW zum Laufen bringen, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde.
Der PKW kam erst zum Stehen, nachdem er ein weiteres Fahrzeug und einen Baum angefahren hatte.
Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
Die 30-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.
