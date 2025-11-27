Auto IU

30-Jährige wird vom eigenen Auto mitgeschleift und schwer verletzt

27. November 2025Letztes Update 27. November 2025
Foto: Pixabay / Jonas-Augustin
Sparkasse

SCHOLLBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagvormittag erlitt eine 30-jährige Frau schwere Verletzungen, nachdem sie in der Brunnenstraße von ihrem eigenen PKW mitgeschleift und vermutlich mindestens einmal überrollt wurde. Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt zur genauen Unfallursache.

Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Frau ihren streikenden VW zum Laufen bringen, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Der PKW kam erst zum Stehen, nachdem er ein weiteres Fahrzeug und einen Baum angefahren hatte.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

  • Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

  • Die 30-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

VERMISST - Bitte helft mit!
Dein Ding

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. November 2025Letztes Update 27. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)