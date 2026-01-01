30-Jähriger alkoholisierter Mann flieht vor der Polizei – Das endet in Unfall

SULZBACH A.MAIN, LKR. MILTENBERG – Am Mittwochabend konnte ein 30-jähriger Deutscher nach einer waghalsigen Flucht festgenommen werden. Der Mann, der unerlaubt mit dem Auto seiner Mutter flüchtete, war stark alkoholisiert.

Gegen 21:00 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem der 30-Jährige in der gemeinsamen Wohnung randaliert hatte. Die anrückenden Streifen konnten einen VW Polo im Gegenverkehr feststellen, der dem Randalierer zuzurechnen war.

Als der VW zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden sollte, reagierte der Fahrer mit Flucht auf die Zeichen der Polizei.

Die Fahrt endete in einem Waldstück, nachdem der 30-Jährige durch eine plötzliche Vollbremsung einen Auffahrunfall provoziert hatte. Die Polizeibeamten konnten den Mann festnehmen, der noch kurz zu Fuß weiter flüchten wollte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast anderthalb Promille. Der Fahrer des VW musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie konnten dennoch ihren Dienst fortsetzen.