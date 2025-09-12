30-Jähriger begeht Sachbeschädigung nach Entlassung aus Gewahrsam
WÜRZBURG – Ein 30-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen nur vier Stunden nach seiner Entlassung aus dem Gewahrsam erneut festgenommen worden. Bereits am Mittwochabend musste er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden, nachdem er im Bereich Haugerring randalierte. Am Morgen beschädigte er dann einen Infostand am Bahnhofsvorplatz.
Die Polizei Würzburg musste den Mann am Mittwoch gegen 23:20 Uhr in Sicherheitsgewahrsam nehmen. Er wurde am Donnerstag um 06:00 Uhr wieder entlassen. Doch nur vier Stunden später, gegen 10:00 Uhr, fiel er erneut auf, als er einen Infostand am Bahnhofsvorplatz beschädigte.
Der Beschuldigte stand bei beiden Vorfällen offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Der bei dem zweiten Vorfall entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei nahm den 30-Jährigen erneut in Gewahrsam.
