30-jähriger ehemaliger Soldat wegen Verdachts mehrerer Vergewaltigungen in Untersuchungshaft

BAMBERG/HOF – Die Kriminalpolizei Hof und die Zentralstelle Cybercrime Bayern ermitteln gegen einen 30-jährigen ehemaligen Bundeswehrsoldaten aus dem Landkreis Hof wegen des dringenden Tatverdachts mehrerer Vergewaltigungen. Der Beschuldigte wurde nach seiner Festnahme in der Ukraine im Februar kürzlich nach Deutschland ausgeliefert und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Ausgangspunkt des Ermittlungsverfahrens, das seit Februar 2022 läuft, war eine Meldung der halbstaatlichen US-Organisation National Center For Missing & Exploited Children (NCMEC). Diese informierte über den Versand kinderpornografischer Bilder im Juni 2021 über eine Online-Plattform. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Beschuldigte den entsprechenden Account genutzt hatte.

Im März 2022 durchsuchten die Ermittler wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte sowohl das Wohnhaus des Beschuldigten im Landkreis Hof als auch ein weiteres Objekt in Nordrhein-Westfalen. Dabei wurden mehrere Datenträger, Munition aus Bundeswehrbeständen und ein selbstgebauter Molotowcocktail sichergestellt.

Nach diesen Durchsuchungen reiste der Beschuldigte offenbar in die Ukraine, wo er nach eigenen Angaben auf ukrainischer Seite im Konflikt mit Russland kämpfte. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern erwirkte im September 2022 beim Amtsgericht Bamberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und ersuchte die ukrainischen Behörden um Festnahme und Auslieferung.

Die Ermittlungen förderten schwerwiegendere Straftaten zutage: Auf sichergestellten Datenträgern fanden die Ermittler Videos, die mutmaßlich vom Beschuldigten begangene Vergewaltigungen mehrerer Frauen zeigen. Zudem besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte diese Aufnahmen auf einer pornografischen Plattform veröffentlichte. Außerdem entdeckten die Beamten kinderpornografisches Material im vierstelligen Bereich. Diese neuen Erkenntnisse führten im Dezember 2023 zu einem weiteren Haftbefehl.

Nach intensiver Prüfung der Auslieferungsersuchen nahmen die ukrainischen Behörden den Beschuldigten im Februar 2025 im Nordosten der Ukraine fest. Nach rechtskräftiger Bewilligung der Auslieferung wurde er am 17. März 2025 über Polen nach Deutschland überstellt. Einen Tag später setzte der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg die Haftbefehle in Vollzug. Seitdem befindet sich der Mann wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung in drei Fällen, der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte und weiterer Straftaten in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an, insbesondere die Auswertung des umfangreichen sichergestellten Materials.