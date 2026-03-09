Auto IU

30-jähriger nach sexueller Belästigung im Bus festgenommen

30-jähriger nach sexueller Belästigung im Bus festgenommen
Bild von Nino Carè auf Pixabay
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Am vergangenen Freitag konnte die Polizei Würzburg einen 30-jährigen Mann festnehmen, der eine 18-jährige Frau seit April 2025 mehrfach beim Verlassen des Busses sexuell belästigt haben soll. Die junge Frau erkannte den Tatverdächtigen beim Zustieg in den Bus wieder und verständigte umgehend die Einsatzkräfte.

Insgesamt drei Mal war die 18-Jährige seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres Opfer der Übergriffe durch den zunächst unbekannten Täter geworden. Dank ihrer schnellen Reaktion konnten die alarmierten Beamten den Mann noch im Fahrzeug antreffen und für die weiteren Ermittlungen zur Dienststelle bringen.

Du solltest wissen, dass der 30-jährige Deutsche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Er muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren wegen mehrfacher sexueller Belästigung für seine Taten verantworten.

