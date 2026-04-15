30 Jahre BRK Stammheim: Aufbruchstimmung und neues Logistik-Konzept
STAMMHEIM – Die BRK-Bereitschaft Stammheim feiert ihr 30-jähriges Bestehen und stellt gleichzeitig die Weichen für die Zukunft. Aus der einstigen Feldküchen-Gruppe entwickelt sich nun eine leistungsstarke Logistik-Einheit, die im Katastrophenschutz der gesamten Region eine zentrale Rolle einnehmen wird.
Beim „Frühlingserwachen“ im Schulungsraum der Feuerwehr wurde deutlich, dass die 34 aktiven Mitglieder bereit für neue Herausforderungen sind. Die bisherige Ausrichtung auf die Verpflegung weicht einer modernen Struktur als SEG-Logistik (Schnelleinsatzgruppe), die in enger Kooperation mit der Bereitschaft Donnersdorf agiert.
Investition in die regionale Sicherheit: Spendenaufruf für neues Fahrzeug
Um die neuen Aufgaben innerhalb des BRK-Kreisverbandes Schweinfurt erfüllen zu können, benötigt die Bereitschaft dringend ein passendes Zugfahrzeug. Geplant ist die Anschaffung eines Fahrzeugs mit Doppelkabine und Ladebordwand, um Hilfsgüter, Paletten und Trinkwassersätze effizient transportieren zu können.
Bereitschaftsleiter Roland Moller kündigte hierzu eine Spendenaktion an die Bevölkerung an. Dabei betonte er: „Wer hier spendet, unterstützt keine reine Dorf-Angelegenheit.“ Da die SEG-Logistik bei großen Schadenslagen im gesamten Umkreis zum Einsatz kommt, dient die Anschaffung direkt der Sicherheit der gesamten Region.
Anerkennung für langjähriges Engagement
Im Rahmen der Feierlichkeiten konnte Kreisbereitschaftsleiter Uwe Hand zahlreiche Mitglieder für ihren unermüdlichen Dienst ehren. Besonders gewürdigt wurden die Gründungsmitglieder, die seit drei Jahrzehnten aktiv sind:
-
30 Jahre: Roland Moller, Udo Klüpfel und Michael Klüpfel
-
15 Jahre: Petra Hammer, Matthias Hammer und Johannes Moller
-
10 Jahre: Tanja Fischer
Der Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Schweinfurt, Holger Merz, sowie der zweite Bürgermeister Gerd Endres dankten den Helfern für ihren Einsatz am Nächsten. Merz wies zudem auf die Herausforderungen durch steigende Treibstoff- und Baukosten hin, die den Kreisverband aktuell zusätzlich belasten.
Enge Zusammenarbeit vor Ort
Neben den neuen Logistik-Aufgaben bleibt die Bereitschaft Stammheim weiterhin als Helfer-vor-Ort-Gruppe aktiv. Die Kooperation mit der örtlichen Feuerwehr, insbesondere bei medizinischen Notfällen und der Nutzung gemeinsamer Räumlichkeiten, funktioniert reibungslos und bildet das Rückgrat der Hilfeleistung im Ort. Mit geplanten Gelände-Trainings und der Hoffnung auf eine baldige Fahrzeugeinweihung blickt die stellvertretende Leiterin Anne-Kristin Sump motiviert auf das kommende Einsatzjahr.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!