30 Jahre Soziale Bürgerliste Dittelbrunn (SBD) – Auf der Liste kandidieren gleichviele Frauen und Männer

16. Dezember 2025Letztes Update 16. Dezember 2025
Die anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten der Sozialen Bürgerliste Dittelbrunn (SBD) nach der erfolgreichen Nominierung für die Gemeinderatswahl. In der Bildmitte: Listenführer Holger Schmitt (Zweiter Bürgermeister) gemeinsam mit der Zweitplatzierten Barbara Duske. Bild: Alexander Weid
DITTELBRUNN – Die Soziale Bürgerliste Dittelbrunn (SBD) feierte am 7. Dezember ihr 30-jähriges Bestehen und stellte zugleich ihre Kandidaten für die kommende Kommunalwahl auf. Die SBD versteht sich seit drei Jahrzehnten als fest in der Kommunalpolitik verwurzelte Kraft.

Rainer Patzke, Mitbegründer der Liste, betonte die Kontinuität der SBD. Holger Schmitt, Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister, zeigte sich erfreut, dass elf Kandidaten aus der Wahl 2020 erneut antreten. Besonderes Lob kam von Gemeinderätin und Gleichstellungsbeauftragter Ute Hofmann, da erneut gleich viele Frauen wie Männer auf der Liste kandidieren.

Nominierte Kandidaten der SBD

Insgesamt treten ausschließlich Bewerberinnen und Bewerber aus Dittelbrunn und Hambach an. Die Nominierung erfolgte unter der Wahlleitung von Werner Duske. Der ehemalige Zweite Bürgermeister Peter Härterich kandidiert ebenfalls erneut.

Listenplatz Name Ortsteil
1 Holger Schmitt Dittelbrunn
2 Barbara Duske Dittelbrunn
3 Dieter Rössner Hambach
4 Silvia Kolb Dittelbrunn
5 Dr. Günther Seitz Hambach
6 Janina Mahlmeister Dittelbrunn
7 Florian Körblein Dittelbrunn
8 Ute Hofmann Hambach
9 Dr. Matthias Uhrmann Dittelbrunn
10 Dr. Petra Kühnlein Dittelbrunn
11 Rainer Patzke Dittelbrunn
12 Claudia Rausch-Michl Dittelbrunn
13 Uwe Klein Dittelbrunn
14 Melissa Gregor Hambach
15 Ioannis Margaritis Dittelbrunn
16 Dr. Christiane Schmitt-Wehner Dittelbrunn
17 Waldemar Witt Dittelbrunn
18 Monika Töpper Dittelbrunn
19 Gaby Thiel-Müller Dittelbrunn
20 Peter Härterich Dittelbrunn

Als Ersatzkandidat steht Herbert Uhrmann (Dittelbrunn) zur Verfügung.

Inhaltliche Schwerpunkte

Die Soziale Bürgerliste will sich weiterhin verstärkt den sozialen Belangen innerhalb der Gemeinde widmen. Dies umfasst unter anderem:

  • Jugend- und Seniorenarbeit, Kitas und Schulen.

  • Sportliche und kulturelle Einrichtungen.

  • Die dringend notwendige Sanierung der Schule mit Turnhalle in Dittelbrunn.

  • Prüfung einer neuen Sporthalle in Hambach, „sofern die Bezuschussung stimmt“.

  • Setzen weiterer Akzente im Umwelt- und Klimaschutz.

Ausblick

Spitzenkandidat Holger Schmitt lud abschließend zum Neujahrsempfang ein, der erneut gemeinsam mit dem SPD Dachverband organisiert wird. Er findet am Sonntag, den 11. Januar 2026, um 16:00 Uhr im Bürgerhaus Dittelbrunn statt. Die Gemeindebevölkerung und insbesondere die Vereinsvorstände sind herzlich eingeladen.

