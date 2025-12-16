30 Jahre Soziale Bürgerliste Dittelbrunn (SBD) – Auf der Liste kandidieren gleichviele Frauen und Männer
DITTELBRUNN – Die Soziale Bürgerliste Dittelbrunn (SBD) feierte am 7. Dezember ihr 30-jähriges Bestehen und stellte zugleich ihre Kandidaten für die kommende Kommunalwahl auf. Die SBD versteht sich seit drei Jahrzehnten als fest in der Kommunalpolitik verwurzelte Kraft.
Rainer Patzke, Mitbegründer der Liste, betonte die Kontinuität der SBD. Holger Schmitt, Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister, zeigte sich erfreut, dass elf Kandidaten aus der Wahl 2020 erneut antreten. Besonderes Lob kam von Gemeinderätin und Gleichstellungsbeauftragter Ute Hofmann, da erneut gleich viele Frauen wie Männer auf der Liste kandidieren.
Nominierte Kandidaten der SBD
Insgesamt treten ausschließlich Bewerberinnen und Bewerber aus Dittelbrunn und Hambach an. Die Nominierung erfolgte unter der Wahlleitung von Werner Duske. Der ehemalige Zweite Bürgermeister Peter Härterich kandidiert ebenfalls erneut.
|Listenplatz
|Name
|Ortsteil
|1
|Holger Schmitt
|Dittelbrunn
|2
|Barbara Duske
|Dittelbrunn
|3
|Dieter Rössner
|Hambach
|4
|Silvia Kolb
|Dittelbrunn
|5
|Dr. Günther Seitz
|Hambach
|6
|Janina Mahlmeister
|Dittelbrunn
|7
|Florian Körblein
|Dittelbrunn
|8
|Ute Hofmann
|Hambach
|9
|Dr. Matthias Uhrmann
|Dittelbrunn
|10
|Dr. Petra Kühnlein
|Dittelbrunn
|11
|Rainer Patzke
|Dittelbrunn
|12
|Claudia Rausch-Michl
|Dittelbrunn
|13
|Uwe Klein
|Dittelbrunn
|14
|Melissa Gregor
|Hambach
|15
|Ioannis Margaritis
|Dittelbrunn
|16
|Dr. Christiane Schmitt-Wehner
|Dittelbrunn
|17
|Waldemar Witt
|Dittelbrunn
|18
|Monika Töpper
|Dittelbrunn
|19
|Gaby Thiel-Müller
|Dittelbrunn
|20
|Peter Härterich
|Dittelbrunn
Als Ersatzkandidat steht Herbert Uhrmann (Dittelbrunn) zur Verfügung.
Inhaltliche Schwerpunkte
Die Soziale Bürgerliste will sich weiterhin verstärkt den sozialen Belangen innerhalb der Gemeinde widmen. Dies umfasst unter anderem:
-
Jugend- und Seniorenarbeit, Kitas und Schulen.
-
Sportliche und kulturelle Einrichtungen.
-
Die dringend notwendige Sanierung der Schule mit Turnhalle in Dittelbrunn.
-
Prüfung einer neuen Sporthalle in Hambach, „sofern die Bezuschussung stimmt“.
-
Setzen weiterer Akzente im Umwelt- und Klimaschutz.
Ausblick
Spitzenkandidat Holger Schmitt lud abschließend zum Neujahrsempfang ein, der erneut gemeinsam mit dem SPD Dachverband organisiert wird. Er findet am Sonntag, den 11. Januar 2026, um 16:00 Uhr im Bürgerhaus Dittelbrunn statt. Die Gemeindebevölkerung und insbesondere die Vereinsvorstände sind herzlich eingeladen.
