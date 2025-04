30 Minuten im Stauende führen zu 18 verletzten Personen – Eine Person lebensgefährlich verletzt

HELMSTADT – Nach einem Auffahrunfall mit nachfolgendem Rückstau auf der A3 in Richtung Nürnberg ist es am Freitagnachmittag zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Insgesamt wurden 13 Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich. Die Autobahn bleibt derzeit voll gesperrt, der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Erster Unfall gegen 15:30 Uhr – Acht Fahrzeuge beteiligt

Bereits gegen 14:40 Uhr hatte sich auf der A3 bei HELMSTADT ein erster Unfall ereignet, der zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau führte. Etwa eine Stunde später, gegen 15:30 Uhr, kam es auf Höhe des Parkplatzes Fronberg zu einem massiven Auffahrunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer offenbar das Stauende übersah und mit hoher Geschwindigkeit auf die wartenden Fahrzeuge prallte.

Insgesamt wurden acht Fahrzeuge beschädigt. Zehn Personen erlitten Verletzungen – zwei davon schwere Verletzungen. Drei Betroffene mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Zweiter Unfall gegen 16:00 Uhr – Lkw kollidiert mit Wohnmobil

Noch während die Polizei mit der Aufnahme des ersten Unfalls beschäftigt war, kam es rund einen Kilometer weiter zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer übersah gegen 16:00 Uhr ebenfalls das Stauende und krachte auf ein stehendes Wohnmobil, das durch den Aufprall auf einen weiteren Lkw geschoben wurde.

Die beiden Insassen des Wohnmobils wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide wurden schwer verletzt – der Beifahrer lebensgefährlich, die Fahrerin schwer. Auch der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Sachverständiger eingeschaltet – Vollsperrung der A3

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Gutachter zur Unfallstelle beordert. Die Autobahn A3 bleibt in Fahrtrichtung Nürnberg bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Verkehr wird derzeit weiträumig umgeleitet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Nachtrag: Im Zuge der Ableitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Marktheidenfeld ist es gegen 21:30 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen kommen. Auch in diesem Fall wurde das Stauende offenbar übersehen. Hierbei wurden fünf Personen leicht verletzt. Die A3 mussten in der Folge ab der Anschlussstelle Marktheidenfeld bis etwa Mitternacht gesperrt werden.