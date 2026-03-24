30. Würzburger Gedächtnislauf mit Rekordbeteiligung
WÜRZBURG – Über 800 Läuferinnen und Läufer haben am 21. März 2026 an der 30. Ausgabe des traditionellen Würzburger Gedächtnislaufs teilgenommen. Damit verzeichnete die Veranstaltung, die unter dem Motto „Laufend Erinnerung bewahren“ steht, die höchste Beteiligung seit ihren Anfangsjahren.
Im Mittelpunkt des Laufs standen das Gedenken an die Zerstörung Würzburgs im Zweiten Weltkrieg sowie die Freude am gemeinsamen Sport. Bewusst wurde auf einen klassischen Wettkampfcharakter verzichtet: Es gab weder einen offiziellen Startschuss noch eine Zeitnahme. Nach Grußworten von Organisationsleiter Günter Herrmann und Stadtrat Josef Hofmann starteten die Teilnehmenden direkt am Würzburger Rathaus.
Die angebotenen Strecken führten entlang des Mains in verschiedene Zielorte:
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Margetshöchheim: ca. 10 Kilometer (beliebteste Distanz)
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Himmelstadt: Halbmarathon-Distanz
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Gemünden: Ultradistanz (bewältigt von rund 100 Teilnehmenden)
Für die Verpflegung entlang der Strecke sorgten die Johanniter-Unfall-Hilfe, Kolping Mainfranken und der Stadtmarathon Würzburg an insgesamt sieben Stationen. Unterstützt wurde die Organisation durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Sponsoren.
Anstelle einer festen Teilnahmegebühr baten die Veranstalter um freiwillige Spenden für gemeinnützige Projekte in der Region. Informationen zur nachträglichen Spendenmöglichkeit sowie der Download von Urkundenformularen sind online verfügbar unter
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