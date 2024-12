300.000 Euro Schaden: Lkw in Vollbrand – Lärmschutzwand droht abzustürzen – Autobahn über Stunden voll gesperrt

WERTHEIM, LKR. MAIN-TAUBER-KREIS – Auf einer Brücke der A3 bei Wertheim geriet am Mittwochabend ein mit Dachlatten beladener Lkw in Brand. Das Feuer führte zu erheblichen Schäden, insbesondere an der angrenzenden Lärmschutzwand, die teilweise einzustürzen drohte. Die A3 blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt, ebenso wie die Ortsverbindungsstraße Dertingen – Lindelbach.

Lkw im Vollbrand

Gegen 21:45 Uhr bemerkte der Fahrer des Sattelzuges den Brand und brachte das Fahrzeug sofort zum Stehen. Er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor das Feuer auf die Ladung übergriff. Die Dachlatten, vorgesehen für den Hausbau, fachten die Flammen an, wodurch der Lkw rasch in Vollbrand stand. Die alarmierten Feuerwehren aus Helmstadt, Neubrunn, Uettingen und Waldbrunn rückten aus und konnten den Brand zügig löschen.

Lärmschutzwand gefährdet

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr griff das Feuer auf die angrenzende Lärmschutzwand über. Die Schäden führten dazu, dass Teile der Wand auf die unter der Brücke verlaufende Straße abzustürzen drohten. Neben der Sperrung der A3 wurde auch die Ortsverbindungsstraße vollständig gesperrt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Langwierige Bergung und weitere Schäden

Die Bergung des Lkw dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Neben den Schäden an der Lärmschutzwand wurde auch die Fahrbahndecke der Brücke erheblich beschädigt. In den kommenden Tagen ist mit weiteren Beeinträchtigungen in diesem Bereich zu rechnen.

Ermittlungen der Polizei

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf über 300.000 Euro.