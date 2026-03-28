300 Jahre Elek: Ausstellung im Alten Rathaus Gerolzhofen eröffnet
GEROLZHOFEN – Mit einer feierlichen Vernissage in der Rüstkammer des Alten Rathaus wurde am Dienstagabend die Ausstellung „300 Jahre Elek – Spuren aus Gerolzhofen“ eingeweiht. Die Schau beleuchtet die tief verwurzelte Geschichte zwischen beiden Städten, die im Jahr 1724 mit der Auswanderung von 66 Personen aus der Region Gerolzhofen nach Ungarn begann.
Erster Bürgermeister Thorsten Wozniak würdigte die Verbindung als eine von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis geprägte Freundschaft. Er betonte, dass der Geist der kulturellen Verständigung, den die Auswanderer vor drei Jahrhunderten säten, bis heute in der lebendigen Städtepartnerschaft fortlebe. Gerade in politisch herausfordernden Zeiten sei dieses kommunale Zeichen für Frieden und Freiheit in Europa von besonderer Bedeutung.
Einblicke in drei Jahrhunderte Zeitgeschichte
Die Ausstellung dokumentiert auf 20 Tafeln mit historischen Fotografien und Texten die wechselvolle Historie der Stadt Elek. Die Inhalte basieren unter anderem auf Arbeiten des Kulturhauses Mihály Reibel in Elek und wurden anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Wiederbesiedlung konzipiert.
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Historische Meilensteine: Von der Ankunft der Siedler im 18. Jahrhundert über die schmerzhafte Zeit der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zum heutigen kulturellen Leben.
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Multikulturelles Erbe: Die Tafeln verdeutlichen das jahrhundertelange Zusammenleben von Ungarn, Deutschen, Rumänen, Slowaken und Roma, die das Stadtbild und die Traditionen gemeinsam prägten.
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Persönliche Schicksale: Gabriele Schmitt, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, hob in ihrer Laudatio hervor, dass anwesende Gäste mit familiären Wurzeln in Elek die Geschichte greifbar machen.
Tradition, Baukultur und Vereinsleben
Neben den rein geschichtlichen Daten beleuchtet die Ausstellung auch die Baukultur, bedeutende Persönlichkeiten und das Vereinswesen der Partnerstadt. Sie zeigt auf, wie eng die Erinnerungen der Menschen in Franken und Ungarn miteinander verwoben sind.
Die Ausstellung ist ab sofort im Alten Rathaus in Gerolzhofen zu sehen und lädt dazu ein, die gemeinsamen Spuren der Vergangenheit neu zu entdecken.
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