309.500 Euro Förderung der Deutschen Fernsehlotterie für das Diakonische Werk Schweinfurt
SCHWEINFURT – Der gemeinnützige Diakonisches Werk Schweinfurt e.V. erhält eine zweckgebundene Förderung der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE in Höhe von 309.500 Euro.
Die Zuwendung der traditionsreichsten Soziallotterie Deutschlands deckt anteilig die Personalkosten für zwei Projektmitarbeiter sowie projektbezogene Sachkosten für das Vorhaben „Wegbegleiter Älterwerden – Orientierung. Unterstützung. Selbstbestimmt leben in Schweinfurt“ ab. Damit ist die Umsetzung des sozialen Projekts, dessen Gesamtkosten sich auf rund 387.000 Euro belaufen, bis Ende November 2028 sichergestellt.
„Wir bedanken uns herzlich bei den Mitspielerinnen und Mitspielern der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE. Nur dank dieser elementaren Förderung können wir ältere Menschen in Schweinfurt frühzeitig begleiten und ihnen Orientierung im komplexen Hilfesystem geben. Unser Ziel ist es, deren Selbstständigkeit zu erhalten, Einsamkeit vorzubeugen und gleichzeitig das Pflegesystem zu entlasten“, erklärt Carsten Bräumer, Vorstand Diakonisches Werk Schweinfurt e.V.
Der demografische Wandel stellt das Pflegesystem vor große Herausforderungen, da ein steigender Pflegebedarf auf begrenzte Kapazitäten und einen Fachkräftemangel trifft. Viele ältere Menschen möchten lange selbstbestimmt zu Hause leben, finden jedoch oft nur schwer Zugang zu passenden Unterstützungsangeboten. Hier setzt das Projekt des Diakonischen Werks Schweinfurt e.V. präventiv an. „Unsere Idee verfolgt einen präventiven und personenzentrierten Ansatz. Zwei Projektmitarbeiter begleiten ältere Menschen frühzeitig und kontinuierlich, bereits bevor Überforderung oder Pflegebedürftigkeit entstehen. Im Mittelpunkt stehen wir als persönliche Bezugspersonen, die Orientierung bieten, Vertrauen aufbauen und individuelle Bedarfe gemeinsam mit den Betroffenen ermittelt“, erläutert Projektkoordinatorin Katrin Jung.
Die Begleitung umfasst unter anderem die Unterstützung bei der sozialen Teilhabe, der Alltagsorganisation sowie die Beratung zur Gesundheitsvorsorge und zu Aktivitäten für die geistige und körperliche Fitness. Projektmitarbeiterin Heide Wunder ergänzt: „Unser Angebot richtet sich insbesondere an ältere Menschen ab etwa 70 Jahren in der Region Schweinfurt, die noch selbstständig leben, jedoch erste Herausforderungen im Alltag erleben. Viele dieser Personengruppen nehmen klassische Beratungsangebote noch nicht in Anspruch, obwohl frühzeitige Unterstützung sinnvoll wäre. Genau diese Zielgruppe wird durch niedrigschwellige, persönliche Begleitung erreicht“.
Stephan Masch, Repräsentant der DEUTSCHEN FERNSEHLOTTERIE, betont: „Das diakonische Hilfsangebot setzt frühzeitig an, stärkt Selbstbestimmung und unterstützt ältere Menschen dabei, möglichst lange im vertrauten Umfeld zu leben. Gleichzeitig leistet es einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des Pflegesystems und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region Schweinfurt. Dabei helfen wir gerne“. Die Soziallotterie feiert im Jahr 2026 ihr 70-jähriges Bestehen und schüttete allein im Jahr 2025 über 70 Millionen Euro an mehr als 400 karitative Projekte in Deutschland aus, wobei rund 10,2 Millionen Euro auf Vorhaben im Freistaat Bayern entfielen.
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