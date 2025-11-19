31-Jähriger nach der Tat zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Im beschleunigten Verfahren wurde ein Dieb am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Ein 31-jähriger Algerier entwendete Parfum für mehrere hundert Euro. Bereits einen Tag später stand der Tatverdächtige vor dem Richter und musste sich für seine Tat verantworten.

Am Montag, gegen 14:45 Uhr entwendete der Tatverdächte aus einer Drogerie in der Spitalstraße Parfum im Wert von über 100 Euro. Die Tat konnte durch eine Streife der Schweinfurter Polizei beobachtet und der Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen werden.

Auf Anordnung der Schweinfurter Staatsanwaltschaft führten ihn die Beamten bereits am Dienstag, einen Tag nach der Tat, einem Richter am Amtsgericht Schweinfurt vor.

Der Tatverdächtige wurde im sogenannten beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt.