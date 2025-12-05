32-Jähriger auf Diebestour in Innenstadt von Lohr – Schnelle Festnahme

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Dank eines aufmerksamen Passanten konnte die Lohrer Polizei am Donnerstagvormittag ein dreister Dieb festnehmen. Dieser entwendet in der Innenstadt von mehreren Tannenbäumen den Christbaumschmuck. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Dem Sachstand nach war der 32-jährige Bulgare gegen 08:45 Uhr im Bereich der Hauptstraße unterwegs und hat dort von mehreren Tannenbäumen den Schmuck entwendet. Ein Passant konnte ihn dabei beobachten und verständige die Polizei. Eine Streife der Lohrer Dienststelle konnte den Mann kurze Zeit später im Bereich des Marktplatzes vorläufig festnehmen.

Der Mann wurde zur nahegelegenen Dienststelle gebracht. In seiner mitgeführten Tasche konnte der entwendete Christbaumschmuck aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Der Christbaumschmuck konnte im Nachgang wieder an den Tannenbäumen angebracht werden.