32-jähriger Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?
SCHWEINFURT – Seit Sonntagnacht gegen 03:00 Uhr wird der 32-jährige Lukas R. vermisst. Der Mann war mit einem schwarzen Ford S-Max mit Schweinfurter Zulassung unterwegs. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wird angenommen, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Die Polizei Schweinfurt bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Beschreibung des Vermissten und des Fahrzeugs:
|Kategorie
|Beschreibung
|Name
|Lukas R.
|Alter
|32 Jahre
|Größe/Gewicht
|Circa 189 cm groß und circa 117 kg schwer
|Aussehen
|Braune kurze Haare, Bart
|Bekleidung
|Braune Stoffhose, dunkelgrüne Jacke, grüne Schuhe
|Fahrzeug
|Schwarzer Ford S-Max mit Schweinfurter Zulassung
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
