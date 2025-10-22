Auto IU

32-jähriger Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?

22. Oktober 2025Letztes Update 22. Oktober 2025
Foto: Polizei
SCHWEINFURT – Seit Sonntagnacht gegen 03:00 Uhr wird der 32-jährige Lukas R. vermisst. Der Mann war mit einem schwarzen Ford S-Max mit Schweinfurter Zulassung unterwegs. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wird angenommen, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Die Polizei Schweinfurt bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Beschreibung des Vermissten und des Fahrzeugs:

 

Kategorie Beschreibung
Name Lukas R.
Alter 32 Jahre
Größe/Gewicht Circa 189 cm groß und circa 117 kg schwer
Aussehen Braune kurze Haare, Bart
Bekleidung Braune Stoffhose, dunkelgrüne Jacke, grüne Schuhe
Fahrzeug Schwarzer Ford S-Max mit Schweinfurter Zulassung

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

