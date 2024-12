32-Jähriger Räuber kurz nach der Tat festgenommen

WÜRZBURG – Am Samstagabend konnte die Polizei einen 32-jährigen Mann kurz nach einem versuchten Raub am Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Streit eskalierte mehrfach

Der Vorfall begann gegen 20:00 Uhr, als ein Zeuge über den Polizeinotruf eine größere Auseinandersetzung in der Kaiserstraße meldete. Bis zu zehn Personen waren in den Streit verwickelt, der offenbar um finanzielle Forderungen ging. Der 32-jährige Tatverdächtige verlangte von einer 27-jährigen Studentin die Begleichung ausstehender Zahlungen für Cannabis. Die Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnte den Streit zunächst schlichten.

Rund eine Stunde später eskalierte die Situation erneut vor dem Hauptbahnhof. Der Tatverdächtige traf die Studentin wieder, bedrohte sie verbal und schlug mehrfach mit der Faust auf sie ein. Dabei forderte er erneut Bargeld. Unbeteiligte Reisende griffen schließlich ein und verhinderten Schlimmeres, bis die Polizei schnell am Tatort eintraf und den Mann vorläufig festnahm.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Der 32-jährige Syrer, der unter Führungsaufsicht stand, wurde bereits am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erließ dieser einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Raubes. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führt die weiteren Ermittlungen.