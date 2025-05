33 Expertinnen und Experten des Uniklinikums Würzburg als deutschlandweite Top-Mediziner ausgewiesen

WÜRZBURG – Die Ende April 2025 erschienene „Focus-Ärzteliste“ in der Publikationsreihe „Gesundheit“ des Nachrichtenmagazins Focus listet über 3.800 führende Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland auf, unterteilt in 126 Fachbereiche.

In 50 dieser Spezialisierungen werden insgesamt 33 Ärztinnen und Ärzte des Uniklinikums Würzburg (UKW) empfohlen. Diese Zahl ergibt sich daraus, dass einige Experten in mehreren Bereichen genannt werden.

Die folgende Auflistung der UKW-Experten orientiert sich an der Darstellung im Magazin. Kontaktinformationen zu den genannten Ärztinnen und Ärzten sowie den jeweiligen Fachkliniken am Uniklinikum Würzburg sind auf der Homepage www.ukw.de unter dem „Ärztefinder“ und dem „Körperkompass“ zu finden.