3:3 gegen Cham zum Abschluss: U19 der Schnüdel feiert Vizemeisterschaft und Rekord-Torjäger
SCHWEINFURT – Torfestival und Abschiedsstimmung im Willy-Sachs-Stadion: Die U19-Junioren des 1. FC Schweinfurt 05 haben sich mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden gegen den ASV Cham aus der Bayernliga-Saison verabschiedet. Da die Grün-Weißen am kommenden letzten Spieltag spielfrei sind, war dies bereits das finale Match der Spielzeit. Am Ende steht eine überragende Vizemeisterschaft und ein historischer Erfolg für die vereinseigene Torfabrik.
Nach einer fulminanten Rückrunde, in der die jungen Schnüdel lediglich eine einzige Niederlage und ein Unentschieden hinnehmen mussten, belohnte sich das Team völlig verdient mit dem zweiten Tabellenplatz.
Gegen die Gäste aus Cham erwischten die Schweinfurter zwar einen Start nach Maß und gingen schnell mit 2:0 in Führung, leisteten sich danach aber eine ihrer schwächeren Leistungen der letzten Monate. Man ließ den ASV leichtfertig zurück ins Spiel kommen, weshalb das Remis am Ende des Tages als absolut leistungsgerecht verbucht werden musste.
Dreierpack zum Abschied: Tim Gensichen holt die Torjägerkanone
Dass es trotz der Unkonzentriertheiten in der Defensive zu einem Punktgewinn reichte, hatte die Mannschaft einmal mehr ihrem Ausnahmestürmer zu verdanken: Tim Gensichen. Der Angreifer erwischte einen Sahnetag und erzielte alle drei Schweinfurter Treffer im Alleingang.
Mit diesem Dreierpack schraubte Gensichen sein persönliches Torkonto auf sagenhafte 27 Saisontreffer hoch und sicherte sich damit unangefochten die offizielle Torjägerkanone der U19-Bayernliga. Wie heiß der Knipser vor allem in der finalen Phase der Saison war, zeigt eine fast unglaubliche Statistik: Allein in den letzten drei Partien traf Gensichen elfmal ins Schwarze.
Großer Umbruch beim Jahrgang 2007 – Trainerstab bleibt an Bord
Das Spiel gegen Cham markierte gleichzeitig das Ende einer Ära für den fußballerischen Jahrgang 2007. Für insgesamt zehn Akteure war es der letzte Auftritt im Trikot der Schnüdel-U19; viele von ihnen werden den Verein im Sommer komplett verlassen und den Schritt in den Herrenbereich wagen.
Für personelle Kontinuität ist an der Seitenlinie dagegen gesorgt: Das eingespielte Trainer-Duo um Chefcoach Steffen Rögele und Co-Trainer Thorsten Seufert hat seine Verträge verlängert. Die beiden Übungsleiter werden auch in der kommenden Saison die sportliche Verantwortung tragen und das neue U19-Team der nachrückenden Jahrgänge 2008 und 2009 formieren.
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