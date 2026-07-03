33-Jähriger in Würzburger Zellerau von Personengruppe angegriffen

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WÜRZBURG – Ein 33-jähriger Mann ist am Mittwochabend im Stadtteil Zellerau von einer größeren Personengruppe angegriffen und verletzt worden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 33-jährige afghanische Staatsangehörige gegen 20:25 Uhr in der Hartmannstraße, als er aus bislang unbekannten Gründen von mehreren Personen angegangen wurde. Bei der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der Mann Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

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Im Anschluss stellte sich heraus, dass die Geldbörse des Verletzten verschwunden war. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Angriff und dem Verschwinden der Geldbörse besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

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Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.