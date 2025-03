33-Jähriger randaliert am Hauptbahnhof und leistet Widerstand – Einweisung in Fachklinik

ASCHAFFENBURG – INNENSTADT. Am Samstagmittag fiel ein 33-Jähriger am Aschaffenburger Hauptbahnhof durch auffälliges Verhalten auf, sodass die Polizei alarmiert wurde. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Beamten, bevor er schließlich in eine Fachklinik eingewiesen wurde.

Nach aktuellem Sachstand war der Mann gegen 11:52 Uhr am Hauptbahnhof unterwegs und zeigte dort verhaltensauffälliges Verhalten. Er betrat zudem ein Café, in dem er bereits mit einem Hausverbot belegt war. Eine alarmierte Streife der Aschaffenburger Polizei stellte den Mann wenig später in der Ludwigstraße fest. Im Verlauf des Einsatzes zeigte sich der 33-Jährige zunehmend aggressiv und widersetzte sich lautstark den polizeilichen Anweisungen.

Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert war.

Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der 33-Jährige schließlich in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen, um eine weitere medizinische und psychiatrische Betreuung sicherzustellen.