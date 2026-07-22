33 Schülerinnen und Schüler für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – 33 Schülerinnen und Schüler des Celtis-Gymnasiums und der Wilhelm-Sattler-Realschule haben für ihr freiwilliges Engagement im Freiwilligen Sozialen Schuljahr Zertifikate erhalten.

Das Projekt ermöglicht Jugendlichen, sich in ihrer Freizeit für andere Menschen einzusetzen und dabei wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Ins Leben gerufen wurde das Freiwillige Soziale Schuljahr 2023 von Lehrkraft und Pfarrerin Angela Weigel sowie ihrem P-Seminar am Celtis-Gymnasium in Zusammenarbeit mit der Wilhelm-Sattler-Realschule, insbesondere mit Projektleiterin Alexandra Pistner-Ansorge. Fachlich begleitet wird das Angebot durch die Servicestelle Ehrenamt des Landkreises Schweinfurt.

Wie bereits in den vergangenen beiden Schuljahren übernahm Landrat Florian Töpper die Schirmherrschaft und überreichte die Zertifikate persönlich. Die Schülerinnen und Schüler hatten im Laufe des Schuljahres jeweils mindestens 60 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet.

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Die Einsatzbereiche waren vielfältig: Die Jugendlichen engagierten sich unter anderem bei der Feuerwehr, in der Kinderbetreuung, im Tierschutz, bei der Wasserwacht, in der schulischen Tutorentätigkeit, der SMV-Arbeit sowie in weiteren sozialen Bereichen.

Landrat Florian Töpper zeigte sich beeindruckt von der Bandbreite der Tätigkeiten und würdigte den Einsatz der Jugendlichen für die Gemeinschaft.

Auch die Teilnehmenden berichteten über ihre Erfahrungen. Lukas Müller, Schüler der zehnten Klasse, nahm bereits zum dritten Mal am Projekt teil und stellte seine ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr und der KJG vor. Sophia Pfister, die erstmals dabei war, engagierte sich in ihrer Kirchengemeinde und bei der Diakonie. Sie zog eine positive Bilanz und kündigte an, auch im kommenden Jahr wieder teilnehmen zu wollen.

Judith Neukirchner von der Diakonie bedankte sich stellvertretend für die zahlreichen Einsatzstellen bei den Schülerinnen und Schülern für deren Unterstützung.

Auch Celtis-Schulleiter Robert Jäger würdigte das Engagement der Jugendlichen und zeigte sich erfreut darüber, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen und sich für andere einsetzen.

Neben den Zertifikaten erhielten die Teilnehmenden kleine Geschenke als Anerkennung. Lukas Müller und Emelie Braun, die bereits zum dritten Mal am Projekt teilgenommen hatten, bekamen eine Powerbank mit dem Aufdruck „Du bewegst etwas. Danke für deine Energie!“. Eine solche Auszeichnung erhielt auch Projektgründerin Angela Weigel als Dank für ihr Engagement und die Entwicklung des Projekts.

Mit ihrem Eintritt in den Ruhestand übergibt Angela Weigel die Leitung des Freiwilligen Sozialen Schuljahres an ihre Kolleginnen Karina Nöller und Monika Strobel-Braun, die das Projekt künftig weiterführen werden.