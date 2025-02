33. Schweinfurter Frauenwochen

SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Frauenwochen gehen in ihre 33. Runde und bieten vom 7. bis 30. März 2025 ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Ausstellungen und kulturellen Veranstaltungen.

Den Auftakt bildet der Weltgebetstag am Freitag, 7. März, unter dem Motto „Wunderbar geschaffen!“.

Zu den weiteren Höhepunkten zählt die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ in der VHS, die sich mit der Rolle der Frauen seit den 1970er Jahren befasst. Im Theater im Gemeindehaus wird am Donnerstag, 13. März, das biografische Schauspiel „Marie Curie“ aufgeführt.

Ein besonderer Rundgang unter dem Titel „Frauennamen in Stein gemeißelt“ führt am Freitag, 14. März über den Hauptfriedhof und beleuchtet das Leben bemerkenswerter Schweinfurterinnen. Karten sind in der Tourist-Information 360°C erhältlich.

Am Samstag, 15. März, präsentiert Birgit Süß gemeinsam mit Klaus Ratzek in der Disharmonie das Programm „Nie bereut – Frauen im Widerstand 1933-1945“.

Die junge Trauer- und Sterbebegleiterin Johanna Klug liest am Mittwoch, 19. März, aus ihrem aktuellen Buch „Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens“ in der Rathausdiele. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei.

Ein kreatives Highlight erwartet Teilnehmerinnen am Freitag, 28. März, bei „Wine and Art“ in der Kunsthalle – ein Workshop, der Raum für künstlerisches Ausprobieren bietet.

Den Abschluss der Frauenwochen bildet am Sonntag, 30. März, eine Kleidertauschbörse im Mehrgenerationenhaus der Diakonie.

Drei Wochen lang bietet das Programm vielfältige Impulse rund um Frauen, Geschichte, Kultur und Gesellschaft.

>>> Mehr Infos auf den Seiten der Stadt Schweinfurt >>>