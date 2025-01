34-Jähriger mit Taschenlampe in der Hand – Verunsicherung der Bevölkerung in Schöllkrippen

SCHÖLLKRIPPEN – LKR. ASCHAFFENBURG. Ein abendlicher Spaziergang eines 34-jährigen Mannes mit einer silbernen Stabtaschenlampe in der Hand löste am Freitagabend Verunsicherung in der Bevölkerung und einen größeren Polizeieinsatz aus.

Gegen 18:10 Uhr ging über den Notruf der Polizei ein Hinweis ein, dass eine männliche Person mit einem vermeintlich messerähnlichen Gegenstand durch Schöllkrippen in Richtung Aschaffenburger Straße unterwegs sei. Daraufhin rückten mehrere Streifen der unterfränkischen Polizei sowie Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei aus.

Die beschriebene Person konnte schließlich in Schöllkrippen festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann lediglich einen Spaziergang unternahm und dabei eine silberne Stabtaschenlampe mitführte.

Um die Verunsicherung in der Bevölkerung zu minimieren, blieben mehrere Streifen bis in den Abend hinein im Ortsgebiet präsent und standen den Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung.