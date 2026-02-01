34-Jähriger wird in der Straba beleidigt und sogar bespuckt – Wer kann Hinweise geben?
WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen für eine hässliche Beleidigung in einer Straßenbahn sowie für mehrere Fälle von Unfallflucht im gesamten Stadtgebiet. Am späten Freitagabend wurde ein 34-Jähriger in der Linie 5 von einem unbekannten, korpulenten Mann mit Vollbart bespuckt und massiv beleidigt, bevor dieser unerkannt entkommen konnte.
Der Täter in der Straßenbahn wird auf etwa 50 bis 60 Jahre geschätzt, sprach fränkischen Dialekt und trug eine grüne Jacke sowie eine graue Baumwollmütze.
Neben diesem Vorfall ereigneten sich am Freitag und im Verlauf der letzten Woche mehrere Verkehrsunfälle, bei denen sich die Verursacher unerlaubt von der Stelle entfernten. Betroffen waren ein schwarzer Mitsubishi im WVV-Parkhaus in der Haugerglacisstraße, ein weißer Audi am Paradeplatz sowie ein Ford Transit auf dem Parkplatz des Lengfelder Sportplatzes.
Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum unbekannten Täter in der Straßenbahn oder zu den Unfallverursachern machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden. Insbesondere Beobachtungen zu den beschädigten Fahrzeugen im Bereich der Innenstadt und in Lengfeld sind für die weiteren Ermittlungen von großer Bedeutung.
