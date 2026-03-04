Auto IU

34. Schweinfurter Frauenwochen

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Symbolbild: 2fly4
SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Vom 6. bis zum 29. März finden die Schweinfurter Frauenwochen bereits zum 34. Mal statt und bieten ein breites Spektrum an Themen, die Frauen bewegen. Den Auftakt der diesjährigen Veranstaltungsreihe bildet der Weltgebetstag am Freitag, den 6. März.

Das Programm umfasst vielfältige Angebote aus den Bereichen Kultur, Information und Bildung, die durch Formate wie Workshops, Lesungen, Konzerte und Filme Impulse setzen und den Austausch sowie die Vernetzung stärken sollen. Da der internationale Frauentag am 8. März dieses Jahr mit der Kommunalwahl zusammenfällt, steht ein zentrales Gleichstellungsthema besonders im Fokus: die stärkere Repräsentanz von Frauen in politischen Entscheidungsämtern.

Interessierte können das vollständige Programmheft im Bürgerservice im Rathaus sowie in der Tourist-Information 360° erhalten.

Zudem stehen alle Informationen online zur Verfügung unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.schweinfurt.de%2Fleben-freizeit%2Fgesundheit-soziales%2Fgleichstellungsstelle%2F4588.Aktuelles.html

