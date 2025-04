35.000 Euro Schaden durch Auffahrunfall

STADT KITZINGEN – Am Freitag gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der Neuen Mainbrücke in Kitzingen ein Auffahrunfall, in den insgesamt vier Fahrzeuge verwickelt waren und bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte sich der Verkehr auf der B8 direkt auf der Neuen Mainbrücke aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens erheblich gestaut.

Ein 29-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw erkannte die stehende Kolonne offenbar zu spät und fuhr ungebremst mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines wartenden Pkw auf. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw wiederum auf das davor stehende Fahrzeug geschoben, welches seinerseits auf einen weiteren Pkw prallte. In drei der vier beteiligten Fahrzeuge erlitt jeweils eine Person leichte Verletzungen. Zwei der Pkw wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr Kitzingen war mit einem Großaufgebot vor Ort und übernahm umgehend die Verkehrsregelung sowie die Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen und Trümmerteilen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 35.000 Euro beziffert.