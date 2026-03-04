Auto IU

35.600 mal die eigenen vier Wände: Landkreis Schweinfurt hat eine Wohneigentumsquote von 67,2 Prozent

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
35.600 mal die eigenen vier Wände: Landkreis Schweinfurt hat eine Wohneigentumsquote von 67,2 Prozent
Foto: Pixabay / MasterTux
Sparkasse

LKR. SCHWEINFURT – Mit einer Wohneigentumsquote von 67,2 Prozent liegt der Landkreis Schweinfurt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt, wobei rund 35.600 Wohnungen von ihren Eigentümern selbst genutzt werden. Trotz dieser hohen Quote warnen Experten des Pestel-Instituts davor, dass die „Nestbauer-Generation“ der 25- bis 40-Jährigen zunehmend zur „Verlierer-Generation“ wird, da der Erwerb von Wohneigentum ohne staatliche Förderung für viele kaum noch finanzierbar ist.

Während im Landkreis Schweinfurt vor allem das Eigenheim dominiert und nur 12 Prozent der Selbstnutzer in einer Eigentumswohnung leben, erschweren fehlende Anreize wie die abgeschaffte Eigenheimzulage oder das Baukindergeld den Immobilienerwerb. Der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) fordert daher dringend neue staatliche Zuschüsse und Niedrigzinsprogramme, um auch Durchschnittsverdienern den Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Besonders für die Altersvorsorge sei die „Rente in Stein“ essenziell, um der drohenden „Wohnarmut“ durch steigende Mieten im Rentenalter entgegenzuwirken.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026

Mehr

MOTMEX 2026 – Johanniter üben den Ernstfall über weite Strecken

4. März 2026
Bayerischer Vizemeistertitel für die Crossläufer der DJK Schweinfurt in Regensburg

Bayerischer Vizemeistertitel für die Crossläufer der DJK Schweinfurt in Regensburg

4. März 2026
Spatenstich für das neue Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

Spatenstich für das neue Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

4. März 2026
Schwarze Kennzeichen Pflicht: Polizei verwarnt Moped- und E-Scooter-Fahrer

Schwarze Kennzeichen Pflicht: Polizei verwarnt Moped- und E-Scooter-Fahrer

4. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)