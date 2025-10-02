35 Jahre Grenzenlos Fest zur Wiedervereinigung am 3. und 4. Oktober in Ummerstadt
UMMERSTADT – Die zweitkleinste Stadt Thüringens, Ummerstadt (Lkr. Hildburghausen), feiert am 3. und 4. Oktober unter dem Motto „35 Jahre Grenzenlos“ den 35. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung mit einem großen grenzübergreifenden Festwochenende. Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, den 3. Oktober, mit einem ökumenischen Festgottesdienst direkt am Ummerstädter Kreuz an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.
Das Festwochenende ist eine gemeinsame Veranstaltung der Landkreise Haßberge, Hildburghausen, Sonneberg, Coburg sowie der Stadt Coburg und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kultur, regionalen Köstlichkeiten und Zeitzeugenberichten.
Auftakt mit Festgottesdienst und Festrede
Der Festgottesdienst beginnt am Freitag um 10:00 Uhr am Ummerstädter Kreuz.
- Predigt: Gehalten wird die Predigt von den beiden Amtskollegen, Regionalbischöfin Berthild Sachs (Bayreuth) und Regionalbishof Tobias Schüfer (Erfurt), die diese trotz ihrer räumlichen Distanz gemeinsam vorbereitet haben.
- Musik: Für die musikalische Gestaltung sorgen mehrere Posaunenchöre aus der Region unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein (Coburg).
Im Anschluss an den Gottesdienst beginnt ab 11:00 Uhr das Festzeltprogramm mit fränkischer Küche. Um 13:30 Uhr folgen die Begrüßung durch Landrat Sven Gregor und die Festrede von Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein.
Grenzenloser Markt und regionale Highlights
Ein besonderer Anziehungspunkt ist der „Grenzenlose Markt“ auf Marktplatz und Viehmarkt. Über 70 Aussteller präsentieren dort handwerkliche Erzeugnisse und regionale Andenken.
Der Haßberge Tourismus e.V. ist mit einem eigenen Stand vertreten und präsentiert gemeinsam mit regionalen Partnern die touristischen Highlights der Region:
- Kreisverband für Gartenbau: Widmet sich dem Thema Wein. Das Weingut Goger aus Sand am Main präsentiert das Abt-Degen-Weintal.
- Deutscher Burgenwinkel: Macht das Mittelalter erlebbar.
- Naturpark Haßberge: Informiert über die schönsten Wanderwege der Region.
Zudem liegt die neue Faltkarte zum Grünen Band, die besondere Natur- und Kulturerlebnisse entlang der ehemaligen Grenze beschreibt, zur Mitnahme aus.
Musikalisches Programm
Für musikalische Unterhaltung ist an beiden Tagen gesorgt:
- Freitag, 3. Oktober: Die Jazzband der Musikschule Sonneberg, die „Hexenberger“ und der Chor „Cocktail a cappella“ (in der Stadtkirche). Den Abend beschließt die Partyband „AEROPLANE“.
- Samstag, 4. Oktober: Das Programm beginnt mit einem Weißwurstfrühstück und böhmischer Blasmusik der tschechischen Kapelle Chodovarka. Den Festabschluss bildet eine große 80er/90er DJ-Party mit Tony H. und Danny B. im Festzelt.
Anreise und Service
Für Besucher stehen kostenfreie Shuttle-Busse sowie mehrere Park & Ride (P+R)-Flächen zur Verfügung. Das Parken ist auch direkt vor Ort möglich.
- Sonderbusse verkehren speziell für den Festgottesdienst am Ummerstädter Kreuz.
- Besucher, die nicht gut zu Fuß sind, können auf bayerischer Seite bis zum Kreuz gebracht werden. Sitzmöglichkeiten und Verpflegung sind dort vorhanden.
Fahrpläne und weitere Informationen sind auf der Festseite https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fbuergerstiftung-ummerstadt.de%2F35jahre-grenzenlos%2F und auf www.werrabus.de veröffentlicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
